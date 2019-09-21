Сохранение Данилюка в должности секретаря СНБОУ в условиях его конфликта с Коломойским – тест для власти

Народный депутат Украины (партия «Батьківщина») Сергей Соболев заявил, что сохранение Александра Данилюка в должности Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины после его критических заявлений в отношении Игоря Коломойского – это серьезный тест для нынешней власти.

Об этом Сергей Соболев заявил в прямом эфире программы «Свобода слова Савика Шустера», в пятницу на телеканале Украина.

Секретарь СНБО Александр Данилюк отметил, что его задача – сделать все возможное для недопущения влияния Игоря Коломойского на власть в Украине, а также важным является восстановление баланса и доверия, добавил он.

«Во время предвыборной кампании будущего президента, я увидел настроение Владимира Зеленского менять страну. И я понимал опасность, если будет расти влияние Игоря Коломойского. Именно тогда дал публичное обещание, что буду делать все возможное для восстановления баланса. И до этого момента я это делал», – рассказал Александр Данилюк.

По его словам, то, что происходит сейчас в отношении Гонтаревой – несет угрозу национальной безопасности.

«Внесудебные расправы – это точно не то, что должно происходить в нашей стране. Это большой риск дестабилизации, это риск недоверия к новой власти. И я как ее представитель, как секретарь СНБО, не могу стоять в стороне», – заявил Данилюк.

«Категорически неправильно его (ред. – Коломойского) в чем-то обвинять. Это должны доказать или не доказать правоохранительные органы. Не хочу участвовать в мыльной опере – виноват, не виноват. У меня только одна претензия. Условия для таких обвинений были созданы. Условия для дестабилизации были созданы непосредственно Игорем Валерьевичем Коломойским. И это опасно. И он должен это понимать. Я уверен, что он это понимает», – отметил Секретарь СНБО.