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Украина отказывается от проекта Hyperloop

Министерство инфраструктуры отказывается от дальнейшей реализации проекта Hyperloop в Украине.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий отказался от проекта Hyperloop в Украине, которым занимался экс-министр Владимир Омелян, передает агентство «Наше місто».

«Идея, мягко говоря, абсурдная. И если мы хотим про что-то такое мечтать, то уже проще изобрести технологию телепортации. Это однозначно и быстрее и проще», – заявил Криклий.

«И новые дистанции так можно организовывать. В нашем случае, к сожалению, Гиперлупа не будет», – добавил он.

Предыдущий министр ведомства Владимир Омелян заявлял, что в 2019 году в Днепре может начаться строительство тестовой площадки.

По словам нынешнего главы ведомства, он Омеляна «уважает и не обижает». Но никто из них при этом «не вспоминает о Гиперлупе».

Напомним, что Hyperloop – разработанная Илоном Маском транспортная система, состоящая из стальных труб, внутри которых перемещается поезд – герметичная капсула на аэродинамической подушке. Скорость такой капсулы может превышать 600 км/ч.

Мининфраструктуры и компания Hyperloop Transportation Technologies договорились о сотрудничестве в области развития технологий высокоскоростной транспортировки.

В феврале 2018 года Омелян заявлял, что Украина в 2019 году может начать строительство тестовой площадки в городе Днепр за средства частных инвесторов.

Кроме того, по его словам, билет на Hyperloop должен был стоить дешевле, чем на самолет и поезд.

В ноябре 2018 года Омелян сообщил, что до конца года ожидает научное обоснование от НАНУ.

Источник Наше місто
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