Шамана Габышева поместили в психиатрический диспансер Якутии

Якутского шамана, который шел «изгонять Путина», отправили в психбольницу. Сообщается, что ему проведут диагностику, которая «основывается на беседе, уточнении истории жизни и болезни».

Шамана Александр Габышев, которого в четверг, 19 сентября, задержали российские силовики в Бурятии, направлен в Якутский республиканский психоневрологический диспансер (ЯРПНД), сообщает пресс-служба Минздрава Республики Соха-Якутия, передает российское агентство «Интерфакс».

Отмечается, что Габышеву проведут психиатрическую диагностику, которая «основывается на беседе с пациентом, уточнении истории жизни и болезни».

«В случае, если у данного пациента будут выявлены патологии, мы готовы оказать квалифицированную медицинскую помощь. При необходимости могут быть привлечены социальные службы», – сообщили в российском Минздраве.

Напомним, якутский шаман Александр Габышев уже шесть месяцев идет вдоль дальневосточных трасс в сторону Москвы, откуда в 2021 году намерен изгнать Владимира Путина. Он считает президента России порождением темных сил, с которым под силу справиться только шаману. С начала путешествия он прошел около 3 тыс. км, привлек множество последователей.

В четверг Габышев был задержан на трассе «Байкал» в Бурятии. В МВД заявили, что он находится в розыске. Позже шаман был этапирован в Якутию.

Отвечая на вопрос о причастности Кремля к задержанию шамана, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков «порекомендовал журналистам обратиться за комментариями к местным властям».

В правозащитной организации «Amnesty International» Габышева назвали узником совести и подчеркнули, что его нужно освободить.