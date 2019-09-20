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Захарова прокомментировала слова посла Украины в Сербии о необходимости развала России

В ведомстве Лаврова ответили послу Украины в Сербии, призвавшему мировое сообщество к развалу России.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова посла Украины в Сербии Александра Александровича о необходимости «развала России». Она написала об этом на своей странице в Facebook.

«Представитель Киева мог просто вспомнить собственный опыт самоуничтожения и развала страны. Ни военных действий, ни санкций не было, наоборот, только финансовая и политическая поддержка Запада в течение десятилетий», – отметила Захарова в своем сообщении.

«Но вместо работы над ошибками киевская «дипломатия» опять ищет любимые грабли», – добавила она.

СМИ: «Посол Украины в Белграде Александр Александрович призвал международное сообщество сделать своей целью распад…

Geplaatst door Maria Zakharova op Donderdag 19 september 2019

Напомним, посол Украины в Сербии Александр Александрович призвал международное сообщество сделать распад России своей стратегической политикой. Эту позицию подверг критике журналист-международник Игорь Соловей.

Источник POLITua
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