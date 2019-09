Президента Украины предупредили о том, как следует себя вести с Коломойским и Трампом

Бывший посол США в Украине Стивен Пайфер посоветовал украинскому президенту Владимиру Зеленскому не идти ни на какие компромиссы с олигархом Игорем Коломойским, который пытается вернуть национализированный Приватбанк, написал он в Twitter.

«В первые месяцы пребывания на своем посту Зеленский построил значительный политический капитал как внутри Украины, так и с друзьями Киева на Западе, включая МВФ. Он должен вести себя осторожно с Коломойским, например, никаких «компромиссов» с Приватбанком, чтобы не растерять большую часть этого капитала», – написал он.

In first months in office, @ZelenskyyUa has built considerable political capital in #Ukraine and with Kyiv's friends in West, including IMF. He needs to deal carefully with Kolomoisky (e.g. no "compromise" on Privatbank), lest he blow much of that capital. https://t.co/LObv0Fq5B0

