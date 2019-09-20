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Россия требует от Украины отказа от претензий по выигранным искам в обмен на транзит газа

Украине по-прежнему нужно готовиться к прекращению транзита с 1 января. Россия продолжает настаивать на отказе от выполнения решения Стокгольмского арбитража.

Украине по-прежнему нужно готовиться к прекращению транзита российского газа с 1 января 2020 года, заявил на своей странице в Facebook исполнительный директор НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко по результатам прошедших в Брюсселе трехсторонних газовых переговоров о транзите российского газа.

«Как и ожидалось, к переговорам так и не дошли – российская сторона пока не принимает консолидированную позицию европейской и украинской стороны, отказ от выполнения решения Стокгольмского арбитража не может быть предпосылкой начала переговоров по новому контракту на транзит. Но время до завершения контракта истекает, а переговоры так и не начинаются. Поэтому, к сожалению, нам нужно продолжать готовиться к прекращению транзита с 1 января. у и не давать использовать эти трехсторонние «консультации» как оправдание строительства «Северного потока-2», – написал Витренко.

В то же время он отметил готовность сторон продолжить консультации по внедрению в Украине европейских правил и их применение к новому транзитному контракту.

Черговий раунд тристоронніх «розмов», або, як їх сьогодні назвав пан Міллер, «консультацій», завершилися.Як і…

Geplaatst door Yuriy Vitrenko op Donderdag 19 september 2019

1 января 2020 года заканчивается 10-летний транзитный контракт между НАК «Нафтогаз Украины» и российским «Газпромом». Последний в настоящее время не ведет активных переговоров относительно подписания нового контракта на транзит через Украину и усиленно продвигает проекты «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

Украина намерена договариваться с ЕС и Россией о 10-летнем контракте на транзит природного газа в объемах до 90 млрд кубометров в год. В свою очередь, «Нафтогаз» готов сократить исковые требования к российскому «Газпрому» с $12 млрд долларов до $2 млрд, в случае заключения долгосрочного контракта по транзиту газа через территорию Украины.

Ранее сообщалось, что Россия на переговорах предложит Украине краткосрочный транзитный контракт.

Источник POLITua
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