Украинцы протестуют против капитуляции перед Россией по «формуле Штайнмайера»

Под Офисом президента на Банковой прошел митинг против «мира любой ценой». Акция «Нормандский сговор – государственная измена!» собрала несколько сотен участников.

У Офиса президента на ул. Банковой в Киеве накануне прошла акция «Нормандский сговор – государственная измена!». Несколько сотен человек пришли напомнить главе государства о недопустимости «мира любой ценой» – ценой утраты государственного суверенитета, сообщил корреспондент «Левого Берега».

Из-за анонимного сообщения о «минировании» перед началом акции полиция перекрывала улицу Банковую и вход в Офис президента.

Люди протестуют против намерений власти согласиться на требования России и внедрить Минские соглашения в ходе встречи в «нормандском формате».

Протестующие требуют от главы государства не подписывать капитуляционных соглашений с президентом РФ Владимиром Путиным, не соглашаться на узаконивание пророссийской автономии Донбасса и амнистию для боевиков.

Акция «Нормандский сговор – государственная измена!» под Офисом президента на Банковой. Акция «Нормандский сговор – государственная измена!» под Офисом президента на Банковой. Акция «Нормандский сговор – государственная измена!» под Офисом президента на Банковой. Акция «Нормандский сговор – государственная измена!» под Офисом президента на Банковой. Акция «Нормандский сговор – государственная измена!» под Офисом президента на Банковой. Акция «Нормандский сговор – государственная измена!» под Офисом президента на Банковой. Акция «Нормандский сговор – государственная измена!» под Офисом президента на Банковой. Акция «Нормандский сговор – государственная измена!» под Офисом президента на Банковой. Акция «Нормандский сговор – государственная измена!» под Офисом президента на Банковой. Акция «Нормандский сговор – государственная измена!» под Офисом президента на Банковой. Пред 1 из 10 След

Участники акции напомнили, что выборы в ОРДЛО без вывода российских войск, предоставление региону «особого статуса» – это попытка Кремля разыграть комбинацию с «троянским конем», дестабилизировать и подорвать украинскую государственность, а также избавиться от санкций за вооруженную агрессию против Украины.

Напомним, 18 сентября на встрече в Минске представитель Украины Леонид Кучма заявил, что украинская сторона не имеет принципиальных возражений по «формуле Штайнмайера».

Однако ее реализация возможна при выполнении ряда условий. Это полное прекращение огня; обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины; выведение с территории Украины вооруженных формирований, иностранных войск и военной техники; разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения; обеспечение работы Центральной избирательной комиссии Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей; установление контроля над неподконтрольным Украине участком украинско-российской границы и выполнение других пунктов, предусмотренных украинским и международным законодательством и Минскими соглашениями.

Представитель России Борис Грызлов в свою очередь заявил, что украинская сторона ТКГ по урегулированию на Донбассе на заседании в Минске сорвала договоренности советников лидеров стран «нормандской четверки», отказавшись закрепить «формулу Штайнмайера» на бумаге.