В Австрии разгорелся политический скандал из-за Коломойского

Коломойский может быть причастен к покупке депутатского мандата в Австрии. Стоимость мандата составила якобы 8 миллионов евро.

Накануне выборов в Австрии звучит требование запретить покупку мест в партийных списках. Поводом стали пока недоказанные обвинения в адрес экс-депутата, причастного к бизнесу влиятельных украинцев, среди которых – Игорь Коломойский, сообщает «Deutsche Welle».

Австрийский депутат Петер Пильц обнародовал судебные документы, в которых двое приближенных к партии лиц под присягой рассказывают о покупке места в списке «FPÖ» для «ставленника украинских бизнесменов». Речь идет о депутатском мандате Томаса Шелленбахера, который в прошлом созыве австрийского парламента был сопредседателем группы связей с Украиной.

Как отмечает издание, политическая карьера Шелленбахера «более чем странная». Владелец инженерного бюро провинции накануне выборов в 2013 году зарегистрировался в Вене, а затем оказался на девятой позиции в венском списке кандидатов «FPÖ», хотя о нем вообще никто не знал.

По итогам выборов это место оказалось непроходным, но по странному стечению обстоятельств трое кандидатов, которые были впереди Шелленбахера, отказались от мандата. За время своей работы он лишь несколько раз выступил в парламенте.

Согласно опубликованным судебным документам, Эрнст Н. с 2016 года судится с функционерами Австрийской партии свободы, человек утверждает, что они не отдали ему 2 миллиона евро «за посредничество».

По словам истца, именно он свел Шелленбахера с руководством «FPÖ». По его словам, за проход Шелленбахера в парламент украинские бизнесмены заплатили 8 миллионов евро – 4 для партийной кассы «FPÖ», еще два – одному из первых представителей партии и самому Эрнсту Н. как посреднику.

Как утверждает истец, сделка состоялась, но своих денег он не получил. В судебных документах говорится, что представители партии и сам «странный» депутат отрицают слова Эрнста Н.

В иске указаны имена этих украинских бизнесменов – это олигарх Игорь Коломойский, его бизнес-партнер Игорь Палица и сын тогдашнего министра юстиции Максим Лавринович.

Информацию о покупке мандата депутата подтверждает под присягой еще один австриец – Феликс В. Он утверждает, что присутствовал на этих встречах с функционерами «FPÖ».

Как выяснило «Deutsche Welle», Палица и Лавринович, очевидно, имели в Австрии совместные с Коломойским и Шелленбахером бизнес-интересы. Коломойский мог быть знаком с австрийцем еще с 2012 года, когда фирма последнего IBS строила водоочистную станцию в Буковеле, совладельцем которого является олигарх.

Позже внимание австрийских правоохранителей привлек тот факт, что фирма IBS формально купила отель «Панганс» в коммуне Земмеринга за 5 миллионов евро, хотя годовой оборот компании не превышал миллиона евро. Однако дело закрыли, потому что украинские органы не предоставили информации, которая свидетельствовала бы о возможном незаконном происхождении денег.

Исполнительным директором и совладельцем IBS до 2015 года был Игорь Палица, который сейчас является народным депутатом. Также Палица и Шелленбахер основали благотворительный фонд, которым занимался земляк Палицы из Ивано-Франковской области Виктор Бабущак. Он в частности был прописан в доме у австрийца, как и сам Палица.

Бабущак создал в Австрии фирму, которая выкупила отель «Панганс», а затем эта компания перепродала его швейцарской фирме, за которой, как пишет издание, стоит Коломойский.

Также Бабущак и еще двое мужчин из Ивано-Франковской области стали номинальными владельцами ряда фирм, через которые в Австрию заходили миллионы инвестиций.

Двое из этих украинских менеджеров ранее были сотрудниками компании «Укрнафта», совладельцем которой является Коломойский. Основателем части фирм с этого конгломерата, зарегистрированных в основном по одному адресу в Вене, выступил также Максим Лавринович.

«Deutsche Welle» обратилось в Антикоррупционную прокуратуру Австрии с запросом. В ответе правоохранители сообщили, что даже если информация о покупке места в списке партии правдива, они ничего не могут сделать, потому что за это не предусмотрена уголовная ответственность.

Лица, которые составляют избирательные списки партий, не являются должностными лицами в понимании антикоррупционного законодательства. Именно поэтому депутат Петер Пильц и другие политики требуют внести соответствующие законодательные изменения.