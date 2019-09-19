Президенты Украины и США обсудят ситуацию на Донбассе на Генассамблеи ООН

Зеленский и Трамп встретится 25 сентября. Встреча пройдет в рамках рабочей поездки Зеленского на Генассамблею ООН.

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа состоится 25 сентября, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источник в окружении Зеленского.

По словам источника «ZN,UA», запланированная продолжительность встречи – 45 минут.

«Однако встреча может продолжаться и дольше», – сообщил изданию информированный источник.

По его словам, среди вопросов, которые будут обсуждать украинский и американский президенты – Донбасс и привлечение американских инвестиций в украинскую экономику.

Ожидается, что Трамп во время разговора коснется и темы проведения расследования относительно Burisma.

Ранее сообщалось, что предстоящий визит президента Владимира Зеленского в США стартует 23 сентября. Президент примет участие в заседании Генеральной ассамблеи ООН.

На форуме Ялтинской европейской стратегии (YES) Владимир Зеленский заявил, что его встреча с Трампом должна состояться до конца сентября.

Первая личная встреча Трампа и Зеленского должна была состояться в начале сентября в Польше в рамках мероприятий, связанных с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны. Но президент США не прилетел из-за урагана, который угрожал Флориде.

Накануне президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с вице-президентом США Майком Пенсом.