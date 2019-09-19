ЕС поддержит позицию Украины по транзитному газовому контракту с Россией

Украина передала РФ и ЕС проект нового договора по транзиту газа. Объемы транзита и длительность контракта будут обсуждаться на следующем раунде переговоров.

Украина на трехсторонних переговорах передала России и Европейскому Союзу проект нового договора о транзите российского газа, сообщил, по итогам встречи, министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, передают «Українські Новини».

«Украина передала сторонам проекты договоров. Это дорожная карта, как мы до 1 января года получим независимого сертифицированного оператора, проект договора об интерконнекторе и проект договора про транспортирование», – сказал он.

Оржель подчеркнул, что Украина намерена двигаться максимально активно для подписания договора полностью в соответствии с европейскими нормами. Также он не исключает риска неподписания договора. Объемы транзита и длительность контракта будут обсуждаться на следующем раунде переговоров.

Министр также сообщил, что российская сторона подтвердила готовность работать по европейским правилам при заключении нового контракта.

«Европейская сторона подтвердила, что будет сотрудничать и поддерживать Украину в части необходимых действий, касающихся сертификации ГТС и российская сторона подтвердила, что готова работать по европейским правилам», – сказал он.

Россия поднимала вопрос по делу о решении Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма (Швеция) в ходе трехсторонних переговоров по транзиту российского газа, уточняет агентство «Українські Новини».

«Арбитраж не является предметом текущих переговоров, при этом российская сторона поднимала этот вопрос и это является их позицией», – сказал он.

Также Оржель добавил, что Украина приехала на трехсторонние переговоры с готовым решением по анбандлингу.

Напомним, 1 января 2020 года заканчивается 10-летний транзитный контракт между НАК «Нафтогаз Украины» и российским «Газпромом». Последний в настоящее время не ведет активных переговоров относительно подписания нового контракта на транзит через Украину и усиленно продвигает проекты «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

Украина намерена договариваться с ЕС и Россией о 10-летнем контракте на транзит природного газа в объемах до 90 млрд кубометров в год. В свою очередь, «Нафтогаз» готов сократить исковые требования к российскому «Газпрому» с $12 млрд долларов до $2 млрд, в случае заключения долгосрочного контракта по транзиту газа через территорию Украины.

Ранее сообщалось, что РФ на переговорах предложит Украине краткосрочный транзитный контракт.