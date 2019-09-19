Не распад, а федерализация: руководство России должно выполнять Конституцию

Стратегической задачей международного сообщества по отношению к России должно стать требование к кремлевским властям соблюдать нормы федерального государства определенные в Конституции. Такое мнение высказал в своем комментарии относительно призыва украинского посла в Сербии о необходимости развала Российской Федерации журналист-международник Игорь Соловей на своей странице в Facebook.

«Посол Украины в Сербии считает, что стратегической политикой международного сообщества должно стать дезинтеграция России, а именно «конечной целью должно быть распад Российской Федерации», – пишет журналист-международник.

Комментируя это высказывание, Соловей подчеркивает, что данный призыв в общем носит деструктивный характер и «льет благодатную воду на мельницу российского агитпропа». Не вызывает сомнений, что такие деятели роспропаганды как Ольга Скабеева или Владимир Соловьев будут использовать данный призыв для дискредитации позиции Украины.

Скрин статьи посла Украины в Сербии Александра Александровича. Скрин статьи посла Украины в Сербии Александра Александровича. Скрин статьи посла Украины в Сербии Александра Александровича. Пред 1 из 3 След

«Конечно, желание благородное. Но такие заявления этому не будет способствовать – российская пропаганда обязательно использует эти слова для создания очередного пугала, «нового Яроша» или Тэтчер (которая якобы заявила о том, что природные ресурсы РФ не должны принадлежать только ей – но в действительности такого заявления не было, это разгоняют со слов Патрушева). Все для того, чтобы мобилизовать россиян вокруг внешней угрозы и «Если не Путин, то кто?..», – отмечает Соловей.

Соловей предлагает поддерживать альтернативную политику Украины в отношении Российской Федерации. Основой этой политики – требование к федеральным властям России соблюдать принципы федерализма, заложенные в Конституции.

«Поэтому мировому сообществу и главное – самим россиянам (!) требовать надо не распада Российской Федерации, а приведения России к нормам Конституции – в соответствии с которыми она является федеративным государством. В настоящее время она фактически жестко сконструированное унитарное государство. Будет у регионов больше прав – у Кремля будет меньше шансов на свои внешнеполитические аферы», – подчеркивает Соловей.

Посол України в Сербії вважає, що стратегічною політикою міжнародної спільноти має стати дезінтеграція Росії, а саме "… Geplaatst door Solovey Igor op Donderdag 19 september 2019

Напомним, что проживающий в Украине эрзянский Инязор Боляень Сыресь обратил внимание члена ПАСЕ на замалчивание акта самосожжения удмуртского ученого Альберта Разина в федеральных СМИ России.