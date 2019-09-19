Старейшина эрзянского народа обратился в ПАСЕ с вопросом оценки нацполитики России

Проживающий в Украине эрзянский Инязор Боляень Сыресь обратил внимание члена ПАСЕ на замалчивание акта самосожжения удмуртского ученого Альберта Разина в федеральных СМИ России.

Главный старейшина эрзянского народа Боляень Сыресь направил члену Парламентской ассамблеи Совета Европы от Эстонии Ээрику-Нийлесу Кроссу обращение с просьбой дать оценку госнацполитике России. Письмо на английском языке имеется в распоряжении редакции «Idel.Реалии».

«Автохтонные народы Российской Федерации, а среди них и эрзянский народ, продолжают осмыслять поступок удмуртского ученого Альберта Разина – самосожжение как форму сопротивления политике ассимиляции. К сожалению, вынуждены констатировать, что эта страшная трагедия не вызывала никаких рефлексий российской власти. Более того федеральные СМИ полностью проигнорировали этот политический протест, а местные издания, близкие к власти, избегают в своих материалах упоминаний о мотивах самосожжения», – отмечает эрзянский общественник в своем обращении.

По словам Боляеня, уже на второй день после трагедии местные власти распорядились убрать с места самосожжения портреты Альберта Разина и цветы, которые приносят люди.

«Цензуре подвергнута не только позиция удмуртского ученого, но и память о нем! Безусловно, наш соратник сжег себя не ради слов сочувствия или привлечения внимания к собственной персоне. Он стремился пересмотра национальной политики РФ, о чем спокойно и взвешенно объяснил в своем интервью в день самосожжения. Однако никакого пересмотра российской шовинистической политики в отношении национальных республик и коренных народов не происходит», – сетует общественник.

Боляень отмечает, что Москва пытается «замазать» проблему, чиновники все повторяют «не надо драматизировать», «не надо политизировать».

«Представляете, власть развивает русскую культуру в гимназиях, университетах, академии наук, кинематографе и телевидении, культурных центрах по всему миру, а нам предлагают «кружки для изучения языка»! Еще просят не возмущаться, дабы не портить имидж российского руководства», – объясняет Сыресь Боляень.

Глава Совета старейшин эрзянского народа объяснил «Idel.Реалии», что решил обратиться к члену Парламентской ассамблеи Совета Европы с просьбой инициировать ряд международных процедур в отношении Российской Федерации.

В своем обращении Сыресь Боляень просит поручить Комиссии по юридическим вопросам и правам человека ПАСЕ изучить обстоятельства, при которых Альберт Разин был вынужден прибегнуть к столь страшной форме протеста.

В четверг, 12 сентября, деятель эрзянского национального движения Боляень Сыресь принес присягу Инязора – главного старейшины эрзянского народа.