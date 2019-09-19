На Донбассе активизировались боевые действия оккупантов против украинских сил

Российские боевики активизировали деятельность диверсионно-разведывательных групп в серой зоне. Диверсанты поджигают траву и под прикрытием дыма оборудуют позиции для обстрелов.

Командование российско-оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях продолжает провоцировать боевые столкновения с передовыми подразделениями Объединенных сил, в том числе за счет интенсивного применения диверсионно-разведывательных групп в «серой зоне», сообщает сегодня сообщила пресс-служба Минобороны.

Главное управление разведки сообщило, что российские диверсанты работают также в интересах съемок фейковых материалов российскими телевизионщиками: «Они поджигают сухую траву и под прикрытием «естественных дымовых завес» оборудуют удобные позиции для обстрелов украинских войск с целью провоцирования огня».

«Сфабрикованные таким образом репортажи планируются к использованию российскими СМИ для дезинформации общества и дискредитации действий Объединенных сил», – сказано в сообщении.

В Минобороны добавили, что сегодня с начала суток боевик совершили уже 4 обстрела: утром оккупанты из вооружения БМП, станковых противотанковых и автоматических гранатометов 50 минут вели огонь по опорным пунктам украинских войск в районе Богдановки, а возле Водяного применили ручной противотанковый гранатомет и стрелковое оружие.