В России раскрыли схему реализации «формулы Штайнмайера»

В России показали текст «формулы Штайнмайера». Стороны не договорились о внесении изменений в Конституцию.

Российская газета «КоммерсантЪ» опубликовала вариант имплементации «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство. Этот документ якобы планировали подписать на переговорах в Минске 18 сентября, передает издание, опубликовав фотокопию документа.

Как утверждает газета, закон об особом статусе должен был вступить в силу «в 20:00 по местному времени в день голосования на внеочередных выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которые назначены и проведены в соответствии с конституцией Украины и специальным законом Украины, регулирующим внеочередные местные выборы в вышеупомянутых районах».

Также в документе было прописано, что закон об особом статусе будет действовать на временной основе до дня опубликования миссией наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ итогового доклада о выборах. Когда и если ОБСЕ признает выборы соответствующими всем стандартам, закон начнет действовать на постоянной основе.

То, что этот текст не подписали, связано с тем, что Россия требует внести «особый статус» в Конституцию. Украина менять ее не хочет.

18 сентября на встрече в Минске представитель Украины Леонид Кучма заявил, что украинская сторона не имеет принципиальных возражений по «формуле Штайнмайера». Однако ее реализация возможна при выполнении ряда условий.

Это полное прекращение огня; обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины; выведение с территории Украины вооруженных формирований, иностранных войск и военной техники; разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения; обеспечение работы Центральной избирательной комиссии Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей; установление контроля над неподконтрольным Украине участком украинско-российской границы и выполнение других пунктов, предусмотренных украинским и международным законодательством и Минскими соглашениями.

Представитель России Борис Грызлов в свою очередь заявил, что украинская сторона ТКГ по урегулированию на Донбассе на заседании в Минске сорвала договоренности советников лидеров стран «нормандской четверки», отказавшись закрепить «формулу Штайнмайера» на бумаге.