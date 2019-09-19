Во время парламентских выборов «ботоферма» работала в интересах Гриценко и Вакарчука

Вакарчук заявил, что ни он ни его партия «Голос» не имеет никакого отношения к «бото-ферме», а Гриценко отказался давать комментарии.

Работники киевской «ботофермы» накануне парламентских выборов писали тысячи проплаченных комментариев в интересах политика Анатолия Гриценко и его партии «Гражданская позиция», а также певца Святослава Вакарчука и партии «Голос», рассказывается в фильме-расследовании «Я – бот» проекта «Слідства.Інфо» и телеканала «Громадського».

Журналист «Слідство.Інфо» Василий Бидун полтора месяца работал под прикрытием на киевской «ботоферме», которая связана с пиар-агентством «Pragmatico».

Ему давали задания писать комментарии в поддержку украинских политиков, которые баллотировались в Верховную Раду. Задания сотрудники ботофермы получали в чате мессенджера Telegram в виде тезисов. В них объяснялось, в каком ключе надо оставлять комментарии в соцсетях.

Например, когда интернет-боты работали в интересах Анатолия Гриценко и его партии, акцентировать надо было на военном опыте политика и его профессионализме. В то же время, боты должны были критиковать политических соперников Гриценко – Игоря Смешко и Святослава Вакарчука.

В целом ботоферма написала минимум 24 тысячи комментариев в интересах «Гражданской позиции» и ее лидера.

А 8 июля, за две недели до парламентских выборов, «ферма» начала работать в интересах Святослава Вакарчука и его партии «Голос», которую боты атаковали накануне.

«Боты» писали комментарии в поддержку политика, акцентируя на молодых лицах и незапятнанной репутации членов партии, и оставили в интересах «Голоса» около 6 тысяч комментариев.

Журналисты в ходе расследования пообщались с упомянутыми политиками об их причастности к работе «ботофермы».

Анатолий Гриценко назвал вопрос журналистов «дилетантскими» и отказался давать комментарий.

Святослав Вакарчук опроверг причастность «Голоса» к услугам ботофермы и сказал, что даже не знает, как эта технология работает. Он предположил, что против «Голоса» могли организовать провокацию третьи силы.

«Первое: я первый раз слышу о том, что партия «Голос» могла иметь какое-то отношение к ботам или ботоферме. Второе: я действительно не знаю, что это такое, и как оно работает. Третье: официально вам заявляю, что партия «Голос» не санкционировала, не санкицонирует и не будет санкционировать такие вещи никогда», – заявил Вакарчук.

За день до обнародования фильма-расследования кибербезопасность Facebook заблокировала ботоферму, на которой работал журналист «Слідство.Інфо».

Как сообщила руководитель политики по кибербезопасности Facebook Натаниэль Глейхер, фабрика троллей потратила около 1,6 миллиона долларов на рекламу в соцсетях, а заблокированные страницы просмотрели минимум 4,2 миллиона аккаунтов.