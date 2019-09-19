Российские спецслужбы задержали шамана Габышева

В Бурятии 19 сентября был похищен якутский шаман Александр Габышев, который идёт в Москву изгонять Путина из Кремля. Такое сообщение сегодня с утра распространили в соцсетях, в частности пост об этом разместил на своей странице в Facebook преподаватель Уральского федерального университета и оппозиционер Вячеслав Осетров.

«Срочно!!! Вероятно сотрудники спецслужб похитили якутского шамана Александра Габышева!», – говорится в сообщении.

По словам очевидцев все произошло с утра на границе Бурятии и Иркутской области, где шаман Александр Габышев и его спутники расположились лагерем.

«В районе 6:00 по местному времени, люди в масках захватили его на подходе к границе иркутской области у поселка Выдрино!», – отмечается в сообщении.

Предположительно сразу после похищения Габышева повезли в Улан-Удэ. Все обстоятельства сейчас выясняются.

«Продолжаются задержания и других участников лагеря Шамана. Люди в масках ничего не объясняют», – подчеркивается в сообщении.

На территории лагеря шамана Габышева установили «глушилку», что бы спутники шамана Габышева не смогли выйти на связь и сообщить информацию о произошедшем.

⚡️ Срочно!!! Вероятно сотрудники спецслужб похитили якутского шамана Александра Габышева! В районе 6:00 по местному… Geplaatst door Вячеслав Осетров op Woensdag 18 september 2019

Как сообщил корреспонденту «Сибирь.Реалии» один из его сторонников, ночью к их лагерю, расположенному у поселка Выдрино на границе с Иркутской областью, приехало несколько машин. Люди в масках окружили палатку шамана, «ворвались, повалили его на землю…с автоматами, с дубинками, поволокли его в машину», а после увезли в неизвестном направлении.

«Трасса была перекрыта спецслужбами с оружием», – рассказал очевидец похищения.

По словам очевидцев, понять кто производил задержание было невозможно, никто из людей в масках не представлялся и не показывал удостоверения. В руках у них было оружие и фонари. Всего в лагерь их приехало около сорока человек.

Они также перекрыли дорогу и, как утверждают сторонники шамана, установили глушилки сотовой связи. Тех, кто пытался требовать объяснений и задавали вопросы положили лицом на землю. Несколько активистов также задержали.

Также было опубликовано видео одного из сторонников шамана, который рассказал подробности задержания: «Ворвались, его повалили на землю. Такой большой толпой, с автоматами, дубинками. Молча. Мы спрашивали, кто старший, просили объяснить, что происходит, его арестовали. Только Сашу Шамана арестовали, больше ничего не было. Никаких документов никто не показывал».

Где сейчас находится Габышев неизвестно, предположительно его увезли в Улан-Удэ.

«Znak.com» со ссылкой на одного из очевидцев уточняет, что задержание проводила полиция, предполагая, что против шамана может быть возбуждено дело по статье «Организация экстремистского сообщества».

Возбуждение уголовного дела редакции «Сибирь.Реалии» также подтвердил журналист Борис Ветров со ссылкой на анонимный источник в правоохранительных органах. По его данным, в отношении Габышева назначена психиатрическая экспертиза. В региональном МВД корреспонденту нашего сайта отказались комментировать задержание шамана. В Следственном комитете Бурятии заявили, что не имеют отношения к его задержанию.

Позже появилась информация, что Габышева увезли из Улан-Удэ в Якутию.