Стали известны подробности о руководителе «делегации закарпатских русинов» Татьяне Поп, с которыми встречался чешский президент-москвофил Милош Земан. Последняя сейчас представляется президентом Координационного центра русинских организаций, который зарегистрирована в Вене, пишет популярный украинский Telegram-канал «Шаурма Зеленского».

«На встрече она представилась украинской русинкой с Закарпатья. Следует понимать, что Татьяна Поп москвичка, живущая на Рублевке и очень давно не была ни то что на Закарпатье, а даже в Украине», – говорится в сообщении.

Карьеру Татьяна Поп начинала, как участница русского проекта «Дом-2», где на камеру занималась сексом с другими участниками. После того, как ее вышвырнули оттуда, работала в эскорте, чем продолжает баловаться и сейчас.

«С помощью беспорядочных половых связей добывала информацию для спецслужб, благодаря чему считается одним из ценнейших их агентов. Это не помешало ей с помощью влиятельных покровителей из числа высших русских чиновников, после неудачных экспериментов с эстрадной карьерой, получить финансирование на «общественную деятельность по защите национальных меньшинств Украины», которые она практически все разворовала», – отмечается в сообщении.

Из-за того, что стало не чем заправлять свой московский мерседес – занялась «русинским вопросом», вскрывая не лояльных Украине представителей этого меньшинства.

С другой стороны любопытно отметить, что выступая перед псевдопредставителями Закарпатья, Земан не забыл сопоставить свою промосковскую позицию с официальной внешнеполитической доктриной Чешской республики

На Закарпатье же освоены на русинский полит-тур деньги российской ФСБ результата не дали. Разве что в виде репост закарпатских «туристов», подхваченных российскими сайтами.