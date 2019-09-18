Из-за бунта «Слуг народа» в Верховной Раде переписывают скандальный законопроекта

После скандала в «Слуге народа» депутаты начали дорабатывать законопроект о запрете свободно выбирать фракцию. Так представители фракции «Слуга народа» прокомментировали ситуацию изданию «Украинская Правда».

Речь идет о законопроекте №1038, предусматривающем введение императивного мандата в Раде.

«Некоторые группы категорически отказывались в любом виде рассматривать этот законопроект. Там чаты разрывались, ссоры были ужасные, когда появился еще один законопроект – №1045 – и депутатам о нем никто не сообщил», – сказал один из собеседников издания.

«Большинство хотят, чтобы закон об императивном мандате вообще отозвали. Но, чтобы погасить огонь, мы договорились с председателем фракции «Слуга народа» Давидом Арахамией, что его никто не будет сейчас выносить. Взамен каждая из 15-ти групп выдвигает по одному представителю, и все они вместе дорабатывать законопроект. Без доработок ничего в зале не появится», – отметил другой влиятельный источник в фракции.

Депутаты «Слуги народа» выразили большое недовольство проектом закона №1038 о внесении изменений в закон о статусе народного депутата, которым предлагается лишать нардепов мандата за невхождение во фракцию партии, от которой они избирались, и также за прекращение членства в такой фракции.

Депутаты заявили, что этим законом Офис президента и руководство партии хотят сделать из них «абсолютно ручных зверьков».

После этого председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что законопроект 1038 планируют снять с рассмотрения.

Сейчас в Верховной Раде зарегистрированы 2 законопроекта №1038 и №1045-1, предусматривающих лишение мандата депутата, если тот не вошел во фракцию партии, от которой избирался или которая его выдвигала, или вышел из фракции.

Ранее императивный мандат работал в случае исключительно списочников (как это было в 2016 году, когда съезд партии БПП «Солидарность» принял решение отобрать депутатские мандаты у Николая Томенко и Егора Фирсова, которые вышли из фракции БПП), а на мажоритарщиков это правило не распространялось.