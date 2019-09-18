На Банковой произошли стычки между протестующими инвесторами и полицией

Под Офисом президента на улице Банковой в Киеве произошли стычки протестующих инвесторов в строительство с правоохранителями, сообщил Павел Коробчук на своей странице в Facebook.

По словам Павла Коробчука, недовольные инвесторы застройки якобы хотели подать какое-то заявление президенту Владимиру Зеленскому.

«Инвесторы хотели зайти в здание, стучали в дверь, но правоохранители их оттеснили. Пострадавших нет, нарушений не зафиксировано», – говорится в сообщении.

Перші бійки під Офісом президента Зеленського. Щойно. Щось пов'язане з невдоволеними вкладниками забудови, нібто заяву хочуть подати. Я пропустив, з чого почалася сутичка. За Порошенка такого не було (ну бо вхід на Банкову був закритий) Geplaatst door Павло Коробчук op Woensdag 18 september 2019

Ситуации стычек протестующих с полицией прокомментировала заместитель руководителя отдела коммуникации полиции Киева Яна Семенюк, передает пресс-служба полиции Киева.

«Под ОП пришли инвесторы, которым нечестные застройщики не достроили дома. Их акция в правительственном квартале продолжается с самого утра. Сначала они были под Верховной Радой, потом пришли на Банковую», – заявила Семенюк.

Далее она уточнила, что инвесторы пытались проникнуть в здание Офиса президента, но полиция этому восприпятствовала.

Это первый подобный случай со времени, когда Банковую открыли для обычных граждан после избрания президентом Зеленского.