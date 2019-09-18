Кабмин уволил директора Украинского института национальной памяти Вятровича

При этом уволенного директора заверили, что статус института будет сохранен.
Кабинет министров уволил председателя Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича, занимавшего эту должность с 2014 года, сообщило издание «Историческая Правда».
Вятрович также обнародовал открытое обращение, где перечислил свои достижения на посту и отметил, что получил заверения от премьер-министра о сохранении статуса Института и продолжении его формата и направлений работы
«Могу сказать, что большинства амбициозных целей, которые ставил перед собой, достиг», – заявил Вятрович.
Среди достигнутого уволенный председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович выделяет следующиее свои заслуги:
√ Украина свободна от тоталитарной символики;
√ Архивы КГБ открыты;
√ Справедливость в отношении участников освободительного движения восстановлена: они признаны борцами за независимость;
√ Реабилитация жертв репрессий по обновленному закону началась;
√ Проведена масштабная работа по популяризации украинской истории и развенчание мифов о нашем прошлом.
Я завершив каденцію на посаді Голови Українського інституту національної пам’яті. Це були наповнені п’ять з половиною років. «Якщо ущерть наповниш біг хвилини снагою дум, енергією дій» — давав мені приклад Сверстюк. Робота стала щоденним продовженням Майдану задля втілення його цінностей. Можу сказати, що більшість амбітних цілей, які ставив перед собою, досягнув. -Україна вільна від тоталітарної символіки-Архіви КГБ відкриті-Справедливість щодо учасників визвольного руху відновлено: їх визнано борцями за незалежність -Реабілітація жертв репресій за оновленим законом розпочалася-Проведено масштабну працю з популяризації української історії та розвінчування міфів про наше минуле. Певен, робота Інституту має тривати. Мають втілитися започатковані інституційні проекти: створення Музею Революції гідності та Архіву національної пам‘яті. Слід продовжувати роботу з популяризації історії — це знання, які роблять нас не лише розумнішими, але й сильнішими. Я отримав запевнення від Прем‘єр-міністра Oleksiy Honcharuk що, незважаючи на зміну керівника, Інститут збереже статус органу влади та інструменту політики національної пам‘яті, будуть продовжені формат та напрямки роботи. Дякую усім, хто був поруч протягом п‘яти років. Ми зробили багато. Як сказав перший з реабілітованих за новим законом багатолітній політв’язень Іван Мирон: «Україна стає Україною».ПС. Зустрінемося вже післязавтра у Львові на Форум Видавців. В п’ятницю 20 вересня говоритиму про історію в інформаційній війні Росії проти України. Запрошую о 19-й годині до читальної зали бібліотеки Драгоманова.
Geplaatst door Volodymyr Viatrovych op Woensdag 18 september 2019
«Уверен, работа Института должна быть продолжена. Должны воплотиться начатые институциональные проекты – создание Музея Революции достоинства и Архива национальной памяти. Следует продолжать работу по популяризации истории – это знания, которые делают нас не только умнее, но и сильнее, – подчеркивает Вятрович.
Напомним, что Владимир Вятрович был назначен директором УИНП 25 марта 2014 года. В 2008-2010 годах возглавлял Архив СБУ и рассекречивал бывшие архивы КГБ. В 2010-2011 годах работал в Украинском научном институте Гарвардского университета.
Он является автором и соавтором четырнадцати книг по истории освободительного движения и Второй мировой войны. Преподавал в Украинском католическом университете и Киево-Могилянской академии, возглавлял ученый совет Центра исследований освободительного движения, член наблюдательного совета Национального музея-мемориала «Тюрьма на Лонцкого».
В 2015 году Украинский институт национальной памяти совместно с партнерами разработал 4 законопроекта, которые вошли в историю как декоммунизационное законодательство.