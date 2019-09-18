Верховная Рада декриминализировала фиктивное предпринимательство

Верховная Рада создает условия, при которых уменьшаются возможности давления на бизнес.

Верховная Рада одобрила законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс и Уголовный процессуальный кодекс относительно уменьшения давления на бизнес, что предполагает декриминализацию фиктивного предпринимательства. Законопроект во втором чтении поддержали 347 народных депутатов.

Законопроект, в частности, исключает ст.205 УК, которая признает уголовно наказуемым создание или приобретение субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности или осуществления видов деятельности, в отношении которых имеется запрет.

В пояснительной записке отмечается, что уголовная ответственность за фиктивное предпринимательство “давно является одним из способов давления на бизнес в Украине”.

Закон также предусматривает повышение размера сумм непоступления в бюджет налогов, сборов и других платежей для установления признаков преступлений, предусмотренных статьей об уклонении от налогов.

Теперь под значительным размером непоступивших средств подразумевают сумму, превышающую необлагаемый минимум доходов граждан в 3 тыс. раз и до 5 тыс. (от 51 тыс. грн до 85 тыс. грн), под крупным размером – в 5 тыс. раз и более (от 85 тыс. грн до 119 тыс. грн), под особо крупным – в 7 тыс. раз и более (от 119 тыс. грн).