Замглавы КГГА Слончак госпитализирован в тяжелом состоянии после нападения на него

Слончака избили в Киеве , он в тяжелом состоянии. Медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы головы.

В Киеве неизвестные избили заместителя главы Киевской городской госадминистрации Владимира Слончака, сообщает «Цензор.НЕТ» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Врачам Слончак объяснил, что в 23:30 в подъезде дома №16-в по ул. Митрополита Липкивского его избили неизвестные.

Медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы головы.

Состояние замглавы КГГА Слончака оценивается как тяжелое, сообщила в Facebook его пресс-секретарь Галина Шпак.

«Пресс-служба подтверждает факт нападения на Владимира Слончака вчера вечером. Сейчас состояние заместителя председателя КГГА тяжелое, наложено 14 швов на голову. Пока это все», – написала она.

Шановні колеги журналісти!Прес-служба підтверджує факт нападу на Володимира Слончака вчора ввечері.Наразі стан… Geplaatst door Shpak Galyna op Woensdag 18 september 2019

Слончак 1984 г.р., проживает в городе Васильков. В ноябре прошлого года Киевский горсовет согласовал его назначение на должность заместителя главы КГГА Виталия Кличко. Слончак занимается вопросами коммунальной собственности, экологии и природных ресурсов, а также – выстраивает направление правовой политики.

С марта 2005 года по настоящее время работает Слончак в секретариате Киевского горсовета, где прошел путь от главного специалиста до начальника управления правового обеспечения деятельности мэрии (с 2016 года). Он также представляет территориальную громаду Киева в лице горсовета в наблюдательном совете ОАО «Холдинговая компания «Киевгорстрой», занимая должность главы наблюдательного совета.

В 2017 году во время возвращении домой в город Васильков автомобиль Слончака сначала начали преследовать, а потом – блокировать. Также по его машине стреляли. Чтобы спастись от нападавших, водитель машины заехал на территорию Васильковского отдела полиции на ул. Покровской.

Однако, злоумышленников это не остановило. Трое нападавших вышли из машины, начали стрельбу, а также применили холодное оружие. В результате конфликта Слончак получил ножевое ранение.