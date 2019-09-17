Госбюро расследований начало допросы освобожденных из российского плена моряков

ГБР допросило пятерых освобожденных из российского плена моряков. Следователей интересуют обстоятельства выхода из порта в Одессе и путь, который они прошли до Керченского пролива.

Государственное бюро расследований допросило пятерых освобожденных из росийского плена моряков, сообщил директор бюро Роман Труба, передает «Левый Берег» со ссылкой на информацию агентства «Українські Новини».

«Нас интересуют только обстоятельства выхода из порта в Одессе и путь, который они прошли до Керченского пролива. Если я не ошибаюсь, то были допрошены пятеро моряков», – сказал он.

Труба подчеркнул, что ГБР консультируется с врачами о возможности допроса освобожденных моряков.

Он также отметил, что бывшего президента Петра Порошенко по данному производству не допрашивали.

13 сентября ГБР начало допрашивать 24-х украинских моряков по делу об их захвате Россией возле Керченского пролива.

Экипажи трех украинских кораблей – катеров «Никополь» и «Бердянск», а также буксира «Яны Капу» были захвачены в плен российскими пограничниками в ноябре 2018 года. Украинцев арестовали по обвинению в незаконном пересечении границы и вывезли в Москву.

Освободить их удалось только 7 сентября 2019 года в рамках обмена с Россией по формуле «35 на 35», при этом уголовные дела в их отношении в России закрыты не были.