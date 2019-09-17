Верховная Рада определила состав новой делегации в ПАСЕ

Только трое депутат, из уже представлявших Украину в ПАСЕ, попал в состав новой делегации.

В Верховной раде сформировали новый состав украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook.

Из прежнего состава делегации остались только Гончаренко (партия «Европейская солидарность»), Сергей Соболев («Батькивщина») и Юлия Левочкина («Оппозиционная платформа – За жизнь»).

В новой делегации всего 12 депутатов, большинство из них представляют партию «Слуга народа»: Марина Бардина, Александр Мережко, Мария Мезенцева, Леся Забуранная, Сергей Кальченко, Елизавета Ясько, Юлия Овчинникова.

Также в состав делегации вошли депутаты от партии «Голос» Леся Василенко и представитель депутатской группы «За будущее» Дмитрий Лубинец.

МОЛНИЯ! Определён состав украинской делегации в Парламентскую Ассамблею Совета Европы. От Слуги Народа — Бардина… Geplaatst door Олексій Гончаренко op Dinsdag 17 september 2019

Кто возглавит делегацию, пока неизвестно, главу выбирают члены делегации.

В начале октября начинается осенняя сессия ПАСЕ, на ней должны рассмотреть проект резолюции о положении крымских татар на оккупированном Россией полуострове.