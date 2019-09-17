Facebook пресек антиукраинскую информационную атаку в соцсети

Facebook удалил 168 украинских аккаунтов, 149 страниц и 79 групп, которые вели скоординированные кампании по дезинформации. У них было в совокупности около 4,2 млн подписчиков, сообщает пресс-служба компании обеспечивающей работу соцсети.

В качестве примера дезинформации были указаны страницы сайтов «Znaj.ua», «Politeka», «Hyser», «Akcenty». Теперь они удалены.

Примеры распространяемых фейковых сообщений. Примеры распространяемых фейковых сообщений. Примеры распространяемых фейковых сообщений. Примеры распространяемых фейковых сообщений. Пред 1 из 4 След

Удаленные аккаунты связаны с украинским PR-агентством Pragmatico. Бюджет, потраченный агентством на рекламу в Facebook и Instagram, оценивается примерно в $1,6 млн. Информации об этой компании почти нет. Судя по всему, у нее не было даже собственного сайта.

В Facebook заявили, что постоянно работают над выявлением и прекращением подобной активности, поскольку соцсеть не хочет, чтобы ее использовали для манипулирования людьми.