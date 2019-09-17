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Глава Кабмина готов к компромиссу с Коломойским по вопросу «Приват Банка»

Гончарук готов к компромиссу с Коломойским по Приватбанку. Премьер считает нецелесообразным «тратить ресурсы на уничтожение друг друга».

Премьер-министр Алексей Гончарук готов к компромиссу с Игорем Коломойским по «Приват Банку», рассказал он сам в комментарии «The Financial Times».

«Я полностью уверен, что сейчас нам нужно сосредоточиться на росте и искать совместные решения вместо того, чтобы тратить ресурсы на уничтожение друг друга. Поэтому я положительно настроен в отношении любой риторики, направленной на поиск компромисса», – сказал украинский премьер-министр.

При этом он добавил, что «каким-бы ни был выход, мы должны его найти вместе с МВФ».

Позже пресс-служба правительства опубликовала комментарий Гончарука по этому поводу. В нем он утверждает, что никакие переговоры с Коломойским по Приватбанку не ведутся.

«Утром вышла статья в Financial Times, в которой я комментирую дело «Приват Банка» и якобы подчеркиваю, что мы ищем компромисс в этом вопросе. Статью сразу перепечатали украинские СМИ, которые от себя добавили, что правительство ведет переговоры по поиску компромисса по этому вопросу. Во избежание дальнейших манипуляций и огласки, хочу расставить точки «над и»: правительство внимательно изучает ситуацию вокруг Приватбанка (в том числе и переговоры с бывшими его владельцами, которые проводились предыдущим независимым наблюдательным советом банка). Никаких переговоров правительство ни с кем не ведет», – заявил Гончарук.

Коментар Прем'єр-міністра України Олексія Гончарука щодо статті Financial Times у справі Приватбанку."Зранку вийшла…

Geplaatst door Урядовий портал op Dinsdag 17 september 2019

«Приват Банк» был национализирован в конце 2016 года. Государство получило 100% в его капитале, а финучреждение было докапитализировано на сумму 155 млрд гривен.

Сейчас национализация «Приват Банка» является предметом многочисленных судебных разбирательств между государством и бывшими акционерами.

13 сентября Коломойский сказал, что видит хорошее окно возможностей для мирового соглашения по «Приват Банку».

Источник The Financial Times POLITua
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