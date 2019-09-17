Под Киевом сожгли дом экс-главы НБУ Гонтаревой

Пожарным не удалось потушить пожар, и спасти дом Гонтаревой в поселке Гореничи под Киевом.

Дом бывшей главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой в поселке Гореничи под Киевом сожгли в ночь на 17 сентября, сообщила сама Гонтарева изданию «Новое Время».

По ее словам, злоумышленники бросили бутылку с зажигательной смесью через забор.

«Бросили бутылку с зажигательной смесью через забор. Дом полностью сгорел. Пожарникам не удавалось его даже потушить. Это уже полный и окончательный беспредел! Я не знаю куда мне обращаться, террор продолжается!!!», – заявила Гонтарева.

⚡️⚡️⚡️ Экс-главе НБУ Валерии Гонтаревой , только что сожгли дом под Киевом в поселке Гореничи. «Бросили бутылку с зажигательной смесью через забор. Дом полностью сгорел. Пожарникам не удавалось его даже потушить. Это уже полный и окончательный беспредел! Я не знаю куда мне обращаться, террор продолжается!!!», – написала она. Новость – https://nv.ua/ukraine/events/sozhgli-dom-valerii-gontarevoy-novosti-ukrainy-50043139.htmlНиже видео, горящего дома Гонтаревой. Geplaatst door Petr Shevchenko op Maandag 16 september 2019

Дом полностью сгорел. Пожарным не удавалось его даже потушить.

«Сегодня ночью дотла сожгли дом Валерии Гонтаревой под Киевом. В целом это очень плохо для страны, и последствия пока сложно оценить», – прокомментировал произошедшее

Сегодня ночью дотла сожгли дом Валерии Гонтаревой под Киевом. В целом это очень плохо для страны, и последствия пока сложно оценить. Geplaatst door Vladyslav Rashkovan op Maandag 16 september 2019

Напомним, что в конце августа Гонтарева была сбита машиной в Лондоне, после чего ей потребовалась операция из-за полученных травм.