Встреча Зеленского и Путина может состояться в октябре на саммите «нормандской четверки»

По требованию Кремля, встреча может состояться только в случае если будет согласована и подписана единая редакция «формулы Штайнмайера».

В Минске 18 сентября соберется контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе. Ожидается принятия решений, которые дадут возможность для встречи президентов, сообщили собеседники российского издания «КоммерсантЪ».

На заседании, надеются собеседники издания, будут согласованы сроки разведения войск, а также утверждена и подписана единая редакция «формулы Штайнмайера».

«Если это будет сделано, вероятность того, что первая встреча президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского состоится в октябре – на саммите в «нормандском формате», – приблизится к 100%», – утверждает издание.

Заседание контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, которое пройдет в Минске 18 сентября, второе по счету в этом месяце. Предыдущее состоялось 4 сентября.

«Предстоящая встреча будет ключевой: переговорщикам, по сути, предстоит подготовить условия для проведения саммита нормандской четверки (Германия, Россия, Украина, Франция) в Париже», – сообщает издание.

Напомним, что в нормандский формат по урегулированию ситуации на Донбассе входят Украина, Германия, Россия и Франция.

8 июля президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину провести прямые переговоры в Минске с участием президента США, премьера Великобритании, канцлера ФРГ и президента Франции.

4 июня стало известно, что Италия заявила о желании участвовать в работе нормандского формата.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не видит смысла в расширении нормандского формата.

Заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент заявил, что для расширения нормандского формата необходимо согласие всех участников переговоров.