Новости

Убийца Гонгадзе может выйти на свободу, – СМИ

Осужденный за убийство Гонгадзе Пукач может выйти на свободу. 66-летний Пукач изменил показания и продолжает подавать апелляции в суд.

Бывший начальник департамента внешнего наблюдения ВМД Алексей Пукач, осужденный к пожизненному заключению за убийство журналиста Георгия Гонгадзе, вскоре может выйти на свободу. 66-летний Пукач изменил показания и продолжает подавать апелляции в суд, сообщает «KyivPost».

«Я могу признать, что превысил свои полномочия, и это привело к смерти Гонгадзе. Я уже отбыл полный срок за это преступление. Они не имели права дать мне пожизненное», – заявил Пукач.

Ранее он говорил, что вместе с ним должны сидеть экс-президент Леонид Кучма и его помощник Владимир Литвин.

Кроме того, в 2018 году Пукачу по просьбе адвокатов пересчитали срок по «закону Савченко». Теперь, если суд удовлетворит кассацию, Пукач может выйти на свободу.

Следующее судебное заседание по Пукачу назначено на 9 октября.

9 января 2013 года Печерский райсуд Киева приговорил Пукача к пожизненному заключению за убийство Гонгадзе.

Гонгадзе исчез 16 сентября 2000 года, позже в лесу в Киевской области нашли его обезглавленный труп.

Источник KyivPost
Тоже интересно
Новости

Под Киевом сожгли дом экс-главы НБУ Гонтаревой

Новости

Встреча Зеленского и Путина может состояться в октябре на саммите «нормандской…

Новости

Генассамблея ООН займется вопросом оккупированных территорий Украины

Новости

Верховная Рада назначит досрочные выборы мэра Киева на начало декабря

Комментарии
Загружаем...
Кроме того

Под Киевом сожгли дом экс-главы НБУ Гонтаревой

Встреча Зеленского и Путина может состояться в октябре на саммите «нормандской четверки»

Генассамблея ООН займется вопросом оккупированных территорий Украины

1 из 1 409