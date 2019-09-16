Генассамблея ООН займется вопросом оккупированных территорий Украины

Генеральная ассамблея ООН включила пункт о ситуации на оккупированных украинских территориях в повестку дня пленарной недели на уровне глав государств и правительств, которая начнется 23 сентября, сообщил пресс-секретарь постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко на своей странице в Facebook.

«Незначительная, но процедурная победа. Сегодня Генеральная ассамблея ООН путем голосования одобрила процедурное решение о включении пункта «Ситуация на временно оккупированных территориях Украины» в повестку дня ее следующей сессии», – сообщил Николенко.

По его словам, это решение было принято 65 голосами за, против – 17.

Заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица в своем Twitter сообщил, что против решения голосовали Беларусь, Бирма, Бурунди, Венесуэла, Армения, Конго, Зимбабве, Иран, Казахстан, КНДР, Куба, Лаос, Никарагуа, Россия, Сербия, Сирия и Филиппины.

«Включение пункта позволит Украине и международному сообществу «держать руку на пульсе» ситуации на Донбассе и в Крыму, точечно обсуждать проблемные вопросы, а также инициировать резолюции в поддержку усилий по мирному урегулированию», – добавил Олег Николенко.

Он добавил, что украинская сторона готовится к неделе высокого уровня в Генассамблее ООН 23-27 сентября.

Незначна, але процедурна #перемога.Сьогодні Генеральна Асамблея #ООН шляхом голосування схвалила процедурне рішення… Geplaatst door Oleg Nikolenko op Maandag 16 september 2019

Напомним, что 14 августа постпред Великобритании в ООН Карен Пирс заявила, что украинцы в оккупированном Крыму находятся в ужасном положении и не имеют доступа к базовым услугам.