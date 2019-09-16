Верховная Рада назначит досрочные выборы мэра Киева на начало декабря
Законопроект вносит имения в закон «О столице Украины – городе-герое Киеве».
Группа народных депутатов фракции «Слуга народа» внесла в Верховную Раду законопроект, в котором внеочередные выборы мэра Киева и депутатов городского совета назначены на 8 декабря 2019 года, говорится в законопроекте №2143.
«Назначить внеочередные выборы Киевского городского главы и депутатов Киевского городского совета на воскресенье 8 декабря 2019 года», – говорится в документе.
Проект закона о внесении изменений в закон «О столице Украины – городе-герое Киеве» зарегистрирован на сайте Верховной Рады 13 сентября.
Инициаторами документа являются 39 нардепов во главе с председателем комитета по вопросам местного самоуправления Андреем Клочко. Среди них 36 – из фракции «Слуга народа».
Документ также описывает порядок назначения и полномочия председателя Киевской городской госадминистрации.
Так, председателя КГГА назначает и увольняет президент по представлению Кабинета министров.
Должность является не совместимой с любой другой должностью.
Глава КГГА, в частности,
– дает согласие на назначение и увольнение руководителей госпредприятий и территориальных органов министерств Киева;
– может принимать участие в заседаниях Кабмина с правом совещательного голоса в вопросах, касающихся Киева;
– согласовывает вопросы создания, перепрофилирования или ликвидации госучреждений, предприятий или организаций в Киеве;
– имеет право обжаловать акты органов и должностных лиц местного самоуправления Киева и районов.
– по итогам проверки актов на соответствие интересам территориальной общины, может требовать от соответствующего органа или должностного лица немедленно их устранить.
Напомним, что Кабмин уволил Кличко с поста председателя Киевской городской государственной администрации.