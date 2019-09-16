Верховная Рада назначит досрочные выборы мэра Киева на начало декабря

Группа народных депутатов фракции «Слуга народа» внесла в Верховную Раду законопроект, в котором внеочередные выборы мэра Киева и депутатов городского совета назначены на 8 декабря 2019 года, говорится в законопроекте №2143.

«Назначить внеочередные выборы Киевского городского главы и депутатов Киевского городского совета на воскресенье 8 декабря 2019 года», – говорится в документе.

Проект закона о внесении изменений в закон «О столице Украины – городе-герое Киеве» зарегистрирован на сайте Верховной Рады 13 сентября.

Инициаторами документа являются 39 нардепов во главе с председателем комитета по вопросам местного самоуправления Андреем Клочко. Среди них 36 – из фракции «Слуга народа».

Документ также описывает порядок назначения и полномочия председателя Киевской городской госадминистрации.

Так, председателя КГГА назначает и увольняет президент по представлению Кабинета министров.

Должность является не совместимой с любой другой должностью.

Глава КГГА, в частности,

– дает согласие на назначение и увольнение руководителей госпредприятий и территориальных органов министерств Киева;

– может принимать участие в заседаниях Кабмина с правом совещательного голоса в вопросах, касающихся Киева;

– согласовывает вопросы создания, перепрофилирования или ликвидации госучреждений, предприятий или организаций в Киеве;

– имеет право обжаловать акты органов и должностных лиц местного самоуправления Киева и районов.

– по итогам проверки актов на соответствие интересам территориальной общины, может требовать от соответствующего органа или должностного лица немедленно их устранить.

Напомним, что Кабмин уволил Кличко с поста председателя Киевской городской государственной администрации.