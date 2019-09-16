Нацсовет может не продлить лицензию телеканала «112 Украина»

Апелляционный суд разрешил Нацсовету не продлевать лицензию телеканала «112 Украина». Решение о продлении и переоформлении лицензии Нацсовет будет рассматривать в ближайшее время.

Шестой апелляционный суд снял запрет для Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания на решения по продлению или аннулированию лицензии телеканала «112 Украина». Таким образом суд отклонил апелляцию телеканала, сообщил адвокат Василий Сметана, передает издание «Факты».

«Решение вступает в силу. Конечно же, мы будем использовать все средства защиты, предусмотренные законом, но решение уже, скажем так, будет действовать таким образом, как и задумано регулятором, а именно будет рассмотрен вопрос продления лицензии», – сказал юрист. Сметана также высказал предположение, что теперь Нацсовет «скорее всего, откажет» в переоформлении лицензии.

Напомним, в августе Нацсовет назначил внеплановую проверку телеканала из-за намерения показать пропагандистский фильм Оливера Стоуна «Нерасказанная история Украины» о «гражданском конфликте на Донбассе». После скандала показ фильма отменили, но проверка состоялась. В начале сентября под зданием Нацсовета подрались сторонники и противники телеканала.

Под брендом «112 канал» скрываются шесть телерадиокомпаний: ТРК «112 ТВ», «ТВ Выбор», «Партнер-ТВ», «Новый формат», «Ариадна-ТВ», «Лидер-ТВ».

На одну из них записана спутниковая лицензия канала. Пять других телекомпаний в 2011 году победили в конкурсе на места в цифровом мультиплексе МХ-5, предназначенном для региональных и местных вещателей. Впоследствии эти компании сменили владельцев, и вместо пяти отдельных региональных телеканалов на их частотах запустился де-факто общенациональный канал «112 Украина».