Политузника Балуха пытали даже после вынесение ему приговора

Балух рассказал о пытках в России. Избиения и издевательства происходили уже после приговора.

Проукраинского крымского активиста Владимира Балуха, которого 7 сентября освободили в рамках обмена с Россией в формате «35 на 35», пытали в колонии. В понедельник, 16 сентября, он провел в Киеве пресс-конференцию, во время которой журналистам показали видеозапись, сделанную весной 2019 года в исправительной колонии №4 в городе Торжок, сообщает «Укринформ».

На ней Балух рассказывает, что его жестоко пытали. Раньше это видео никогда не демонстрировали.

По словам Балуха, первый раз его избили в день приезда в Тверь в СИЗО №1 в середине марта.

«Было жесткое физическое насилие, пытки с угрозами сексуального надругательства… Было все: избиения, наволочка на голову, обливания водой, битье по всем частям тела, электрошокер. Битье по пяткам, по ногам, по ушам. Наволочка обливается водой, и бьют по ушам. Ну и угроза сексуального насилия, когда шокер засовывают в анальное отверстие… Цель одна – сломать человека морально, подчинить, унизить, заставить чувствовать себя мразью», – рассказал Балух на видео.

По его словам, он получил не меньше 150 ударов электрошокером в области спины, ноги, ягодиц.

Второй раз Балуха пытали уже в колонии. «Физическое насилие началось сразу, с первой секунды приезда сюда… Лицо к стене, ноги растянуты практически до шпагата, и в этот момент били», – рассказал политзаключенный.

«Сразу после этого всего издевательства я находился в состоянии прострации. После пыток холодом в штрафном изоляторе у меня ужасно болят суставы, боли в области печени, постоянно болит голова», – говорит Балух на видео.

Напомним, Владимир Балух после оккупации полуострова публично высказывался о том, что включение Крыма в состав России является незаконным. В знак протеста в марте 2014 он вывесил государственный флаг Украины на крыше своего дома. После этого оккупационные власти полуострова стали преследовать его.

В августе 2017 года Раздольненский районный суд оккупированного Россией Крыма приговорил Балуха к 3 годам и 7 месяцам лишения свободы в колонии поселении и штрафу в размере 10 тыс. рублей. Его обвинили в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатых веществ, которые якобы были найдены на чердаке его дома.

В июле 2018 года тот же суд приговорил Балуха к 5 годам колонии общего режима и штрафу 10 тысяч рублей по второму уголовному делу – о дезорганизации работы изолятора временного содержания. Это дело против Балуха возбудили из-за заявления начальника СИЗО в поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который заявил, что Балух его избил.