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В России прогремел взрыв в центре вирусологии

В результате взрыва погиб один человек. Научный центр в котором произошел взрыв имеет обширнейшую коллекцию смертельно опасных для человека вирусов.

В государственном научном центре вирусологии «Вектор» возле города Новосибирск в России в понедельник, 16 сентября произошел взрыв, в результате чего пострадал один человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Отмечается, что взрыв прогремел на пятом этаже шестиэтажного железобетонного лабораторного корпуса в помещении санпропускника, в котором шел ремонт. После этого возник пожар на площади 30 квадратных метров, который позднее был ликвидирован.

В результате ЧП пострадал один рабочий подрядной строительной организации – его госпитализировали с ожогами ног второй и третьей степени.

Глава наукограда Кольцово Николай Красников, побывавший на месте ЧП, сообщил, что угрозы биологической опасности нет, ситуация находится под контролем. Причина взрыва пока не установлена.

ГНЦ «Вектор» – это один из крупнейших в России научно-производственных комплексов, ведущих фундаментальные исследования в области естественных наук. В 1970–1980-е годы здесь активно шла разработка биологического оружия. На «Векторе» собрана уникальная коллекция культур микроорганизмов, в частности, это одно из двух мест в мире, где хранится вирус оспы. Таже в центре хранят возбудителей лихорадки Эболы.

Источник Интерфакс
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