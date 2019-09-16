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В Мариуполе застрелили отпущенного под домашний арест боевика «ДНР»

В Мариуполе найден убитым боевик «ДНР», отпущенный под домашний арест. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

В понедельник, 16 сентября, в Мариуполе Донецкой области найден мертвым один из боевиков «ДНР», которого 9 сентября суд отпустил под домашний арест, сообщили источники «Обозревателя» в правоохранительных органах.

Боевика по фамилии Джулаев нашли застреленным на лестничной площадке в подъезде многоэтажного жилого дома в Левобережном районе на ул. Воинов-Освободителей. Якобы Джумаеву позвонили в дверь, а когда он открыл – расстреляли в упор. Это произошло около 11:30-11:50 в многоэтажке, где жил боевик.

На теле мужчины огнестрельные ранения. Джумаев скончался еще до приезда скорой помощи.

Позднее в полиции Донецкой области официально подтвердили произошедшее и добавили, что о выстрелах правоохранителям сообщила соседка. На место были направлены следственно-оперативная группа. Тело боевика было обнаружено в тамбуре.

Предварительная правовая квалификация события – ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

«Известно, что пострадавший привлекался к ответственности за участие в незаконных вооруженных формированиях. Обстоятельства убийства устанавливаются. Сотрудники местной полиции и областного главка принимают меры по установлению и задержанию подозреваемого», – добавили в полиции.

Роман Джумаев – уроженец Мариуполя, в прошлом программист. Некоторое время работал в Киеве, а в 2014-м приехал в Донецк и отправился прямиком к террористам – в их ряды. Штурмовал донецкий аэропорт и Дебальцево.

Ранее, 9 сентября, активист Алексей Липриди сообщил в Facebook, что суд Мариуполя отпустил из СИЗО двух террористов.

Двух боевиков ДНР отпустили из СИЗО. Так решил районный суд в Мариуполе.Роман Джулаев воевал в "Пятнашке". Был…

Geplaatst door Alexey Alexios Lipiridi op Vrijdag 9 augustus 2019

Роман Джулаев воевал в «Пятнашке». Был задержан в сентябре 2017 года. В мае 2018 года его отпустили под домашний арест. В декабре – снова задержали, но уже за то, что он оказал сопротивление при изъятии его незаконного киоска. В сентяюбре 2019 года Джулаев снова вышел из СИЗО под домашний арест.

Костенко воевал гранатометчиком в т.н. «Республиканской гвардии». Был задержан в июле 2018 года. Он был выпущен под залог в размере 153 тысячи гривен.

Источник Обозреватель Пресс-служба полиции Донецкой области
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