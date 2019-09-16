У Зеленского признались, что в «Слуге народа» есть сумасшедшие и психически больные

Глава Офиса президента Богдан заявил, что в «Слуге народа» есть сумасшедшие, психически больные люди. При этом Богдан подчеркнул, что президентская фракция в Раде не является «ручной».

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан считает преувеличением слухи о его значительном влиянии на президента Владимира Зеленского. Богдан рассказал об этом в интервью «BBC».

Глава ОП отметил, что лишь советует президенту, а решения Зеленский принимает самостоятельно.

«Моя задача – чтобы все ветви власти работали синхронно для достижения определенной цели. Я не могу кому-то диктовать ни кадровых решений, ни решений тактических, стратегических. Цели органам государственной власти ставит президент. Я контролирую, чтобы они синхронно двигались к достижению этой цели. Однако кадровые решения, тактическое достижения целей, тексты инструкций, постановлений и законов разрабатывают соответствующие органы. Я на это не имею никакого влияния», – подчеркнул Богдан.

Он также отметил, что президентская фракция «Слуга народа» не является «ручной».

«То есть 254 человека, большинство из которых пришли не с твоего круга общения. Абсолютное большинство. Надо понимать источники формирования этих списков, откуда взялись эти люди», – сказал Богдан, добавив, что часть людей пришли во фракцию «реально с Фейсбука».

«Там есть люди, которые ранее на рынке продавали фрукты, там есть свадебные фотографы. Там разные люди. Часть нашей работы – это формировать из них команду…. Там есть сумасшедшие люди, психически больные. Срез общества. Наука не установила, кто такой психически здоровый человек, у каждого из нас есть фобии, и у вас, и у меня. Есть эталон психически здорового человека. Кто-то себя чувствует животным – что мы можем сделать», – добавил глава Офиса президента.

Богдан также прокомментировал историю с «кнопкодавством» в Раде.

«Мы все считаем, что кнопкодавства – это зло. Но также мы все считаем, что «хайп» по двум людях – один пошел в туалет и попросил товарища нажать кнопку», – сказал он.

Напомним, что Богдана обвиняют в поддержке сторонников Януковича.