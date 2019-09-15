США готовы помочь России сохранить лицо и прекратить агрессию против Украины, – Волкер

При этом спецпредставитель США настаивает, что Россия обязана вывести свои оккупационные силы с Донбасса.

Россия получает совершенно противоположный результат от того, которого хочет достичь, продолжая оккупацию и войну на Донбассе, рассказал спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера в интервью телеканалу «ТСН».

«Думаю, есть причины, почему Россия должна уйти с Донбасса. Они на самом деле не заинтересованы держать Донбасс. Они лишь цинично играют человеческими жизнями для того, чтобы влиять на Киев и держать Украину под российским влиянием. Это ошибка. Украина сильнее, демократичнее, более цветущая, устойчива, более антироссийская и более прозападная, чем когда-либо прежде», – заявил спецпредставитель США.

«Поэтому, Россия получает совершенно противоположный результат от того, которого хочет достичь, продолжая оккупацию и войну на Донбассе. Это причина, почему Россия должна хотеть прекратить это. И мы, и французы, и немцы, и украинцы готовы помочь России найти легкий путь для отступления и возвращения мира на оккупированные территории, когда Россия будет готова сделать это», добавил Волкера.

Волкер также добавил, что в случае выполнения Россией Минских соглашений и деоккупации Донбасса, санкции в отношении Крыма будут оставаться настолько долго, насколько продлится его оккупация.

Напомним, что в последние дни в Киеве продолжается дискуссия о возможности применения «формулы Штайнмайера» для урегулирования на Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал обсуждение «формулы Штайнмайера» на встрече лидеров государств «нормандской четверки».

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак считает, что Украине следует использовать так называемый «план Штайнмайера» для выполнения Минских договоренностей.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал условием для проведения саммита лидеров «нормандского формата» необходимость «зафиксировать на бумаге формулу» Франка-Вальтера Штайнмайера по «особому статусу» Донбасса. В Кремле это называют «домашней работой» Киева.