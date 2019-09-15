Российские волонтеры надеются на дальнейшее освобождение ,украинских политузник, – Цимбалюк

Россияне и украинцы, которые помогали украинским политузникам и военнопленным морякам, когда те находились в СИЗО и тюрьмах собрались, что бы отметить их освобождение и возвращение в Украину.

Известный российский волонтер Виктория Ивлева, которая помогает в сборе и передачи посылок для находящихся в СИЗО и тюрьмах украинских политузников, собрала все причастных к этому в Москве, что отметить недавнее освобождение политузников и военнопленных моряков, сообщил на своей странице в Facebook собственный корреспондент УНИАН в Москве.

«Виктория Ивлева решила и сделала. Сегодня собрала в московском дворе всех причастных к сбору и доставке передач гражданам Украины, которые находились в российских тюрьмах. Приглашение получил и я», – пишет собкор.

Всех причастных к сбору и доставке передач украинским политузникам в российских СИЗО и тюрьмах воодушевил.

Фото с места событий. Фото с места событий. Фото с места событий. Пред 1 из 3 След

«Пример Олег Сенцов оказался заразительным», – подчеркивает Цимбалюк.

По этому случаю был проведен особый ритуал.

«Зеленые именные торбы, в которых носили передачи, преданы огню», – отмечает Цимбалюк.

Виктория Ивлева (Victoria Ivleva) решила и сделала. Сегодня собрала в московском дворе всех причастных к сбору и… Geplaatst door Roman Tsymbaliuk op Zondag 15 september 2019

Подчеркивается, что один из причастных к помощи украинским военнопленным морякам – Константин Котов, который находится в СИЗО, «присутствовал в виде «голограммы».

«Пассажиры литерного рейса Москва-Киев от 7 сентября, напишите Вике. Ей и её друзьям будет очень приятно», – подытожил Цимбалюк.