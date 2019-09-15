У Зеленского назвали сроки завершения ремонта моста в Станице Луганской

Мост в Станице Луганской планируют открыть к концу ноября. У Зеленского назвали сроки ремонта разрушенной переправы.

Мост в Станице Луганской планируется открыть после ремонта до 27 ноября 2019 года, сообщила пресс-служба президента Украины.

«Согласно графику, к 11 октября 2019 года планируется установить временную (обходную) переправу, а к 27 ноября – открыть основной мост», – сказано в сообщении.

Сейчас в Станице Луганской асфальтируют дорогу от моста в направлении контрольного пункта въезда-выезда и продолжают разминирование. Только в воскресенье сотрудники ГосЧС выявили 32 опасных предмета на территории прилегающей лесопосадки.

На данный момент разминировано, в частности, 1,25 га грунтовой дороги к лесу, более гектара технологической дороги; 1,37 га с правой стороны и 1,35 га с левой стороны вдоль дороги и более 2 га участка местности у моста радиусом 125 метров.

Напомним, мост через реку Северский Донец у Станицы Луганской – единственный работающий пункт пропуска в Луганской области, который ведет на оккупированную Россией территорию.

Движение транспорта по мосту, который был подорван в начале 2015 года, в настоящий момент невозможно. Пеший переход организован по временным деревянным лестницам и настилам.