Автор «21 урока для 21 века» рассказал в Киеве, почему прогнулся перед Путиным

Харари пришлось оправдываться в Киеве за русский перевод «21 урок для 21 века». Израильский автор пояснил, почему в его книге заменили главу о Путине.

Израильский историк Ювал Харари объяснил, почему согласился внести изменения в русский перевод своей книги «21 урок для 21 века», где Путина заменили на Трампа, а оккупацию Крыма на присоединение, передает «Левый Берег».

По его словам, он был вынужден сделать некоторые поправки, потому что в другом случае книга бы в России не вышла вообще.

«Некоторые изменения в российском издании были сделаны без моего уведомления и разрешения. Например, захват Крыма стал каким-то присоединением. Но некоторые поправки я согласовал. Причина в том, что, как вы знаете, Россия – не демократия, и в моей книге много критики российского режима. Мне сказали, что книгу могут не опубликовать», – сказал он на 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.

Харари отметил, что перед ним стояла дилемма: либо кое-что изменить в книге, чтобы ее смогли прочитать в России, либо не публиковать русскую версию вообще.

«Я уважаю людей, которые говорят, что в этом случае лучше отказаться от издания. Но я полагаю, что это неправильная точка зрения, потому что вообще-то именно этого и хочет российский режим, – чтобы такие книги не публиковались», – сказал он.

По словам Харари, его произведение не о России, Украине и Крыме, а о глобальных вещах, таких как изменение климата, искусственный интеллект и пр. «Очень важно вовлечь россиян в эту глобальную дискуссию. Если исключить население недемократических стран, она не будет глобальной. Поэтому я пошел на некоторые компромиссы… Одну точку зрения можно объяснить на разных примерах», – сказал Харари.

Он подчеркнул, что изменения в российской версии составили менее 1% от всего текста. В нем не появилось лжи, прославления России или изменения основной идеи.

Книга «21 урок для XXI века» посвящена проблемам, с которыми сталкивается современное общество. Книга вышла в США, Канаде и целом ряде европейских стран в сентябре-октябре 2018 года и стала заметным событием в мировой литературе.

Через несколько недель после выхода книги в России читатели заметили расхождения между англоязычной, украинской и русской версиями книги.