Россия не смогла оспорить юрисдикцию Гаагского арбитража по «крымскому» иску «Приватбанка»

Гаагский арбитраж отказал России в пересмотре юрисдикции при рассмотрении иска по крымским активам «Приватбанка».

Постоянная палата арбитражного суда в Гааге отказала Российской Федерации в требовании пересмотра вопроса юрисдикции по иску «Приватбанка» об экспроприации его активов в Крыму, сообщается в пресс-релиз банка.

«12 сентября 2019 года Постоянная палата арбитражного суда в Гааге по делу о защите инвестиций против Российской Федерации отказала Российской Федерации в требовании пересмотра решенных вопросов по юрисдикции производства и нарушенных обязательств, как указано в промежуточном арбитражном решении от 24 февраля 2017 года и частичном арбитражном решении от 4 февраля 2019 года», – говорится в пресс-релизе.

Напомним, дело в арбитраже было начато «Приватбанком» 13 апреля 2015 года из-за нарушения Россией обязательств в отношении к «Приватбанку» по активам в Крыму по соглашению о поощрении и взаимной защите инвестиций, заключенным между Украиной и Россией.

Россия не принимала участия в деле до вынесения арбитражным судом указанных решений. В настоящее время РФ назначила своих представителей в суде, и судебное производство продолжит свой переход к следующему этапу.

Как сообщалось, в июне-2019 замглавы правления банка Галина Пахачук сообщила, что «Приватбанк» оценивает свои потери в результате аннексии Крыма в 9 млрд долл.

«Иск подан в инвестиционный арбитраж в Гаагу по активам в Крыму на сумму свыше 1 млрд долл. Но, если в целом оценить потери, то я считаю, что банк потерял более 9 млрд долларов – это валютная позиция, это кредиты», – заявила Пахачук.

Напомним, что 15 февраля 2019 года Постоянная палата третейского суда в Гааге официально обнародовала частичное арбитражное решение в пользу «Приватбанка» в деле против России.

Ранее в Гаагском арбитраже заявляли, что России должна защищать украинских инвесторов в Крыму.