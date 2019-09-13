Глава МИД Пристайко предлагает провести выборы на оккупированной территории

Так Пристайко прокомментировал возможность реализации «формулу Штаймаера» на Донбассе. Он подчеркнул, что вопрос стоит только о форме реализации этого мирного плана.

Власти Украины хотели бы провести местные выборы по всей стране, включая временно неподконтрольные правительству территории Донбасса, заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко в комментарий агентству «Интерфакс-Украина» в кулуарах встречи «Ялтинской европейской стратегии» (YES) в Киеве.

«Мы согласились на Минские договоренности 5 лет назад, в том числе и на проведение выборов. По нашему мнению, идеально было провести выборы, пока это невозможно, одновременно во всем нашем государстве. У них уже было двое выборов – фейковых, их результатов мы не признаем», – заявил глава МИД.

«Сейчас мы предлагаем провести одновременно выборы по всей территории, включая оккупированную. Посмотрим, сработает ли это, по времени исключительно», – подчеркнул Пристайко.

Пристайко добавил, что «формулу Штаймаера» еще в 2016 году согласовал пятый президент Украины Петр Порошенко.

«Формулу Штаймаера», которую наш глава государства согласовал, мы, как люди, которые выполняют даже то, что пообещали наши предыдущие президенты, должны выполнять. Мы сейчас обсуждаем, в какой форме», – сказал он.

Глава МИД заверил, что «в ней нет ничего интересного или такого, чтобы обвиняли в «зраде» или «перемоге».

Напомним, что «формула Штайнмайера» касается определения статуса Донбасса. Подразумевает одновременное принятие Верховной Радой поправок в Конституцию, по которым Донбасс получит особый статус, и проведение там свободных выборов, после чего Россия выведет свои войска и технику с территории ОРДЛО.

28 августа президент Украины Владимир Зеленский с канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре договорились о скором проведении саммита в «Нормандском формате» для обсуждения мирного процесса.

29 августа президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с Зеленским подтвердил намерение провести встречу в «Нормандской формате» в ближайшее время.

2 сентября в Берлине советники глав государств «Нормандского формата» встретились, но не согласовали дату саммита глав государств «Нормандского формата».

Российская делегация настаивала, что сначала надо выполнить решения предыдущих саммитов: развести силы в Петровском и Золотом и согласовать формулу Штайнмайера.

9 сентября пресс-служба Офиса президента Украины сообщила, что Зеленский провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным – и они договорились в ближайшее время обсудить дату встречи в «нормандском формате» и другие шаги.