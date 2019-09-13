Коломойский объяснил, почему не появляется на мероприятиях вместе с Зеленским

Коломойский заявил, что не может появляться там, где бывает Зеленский. Олигарх впервые пришел на встречу YES.

Олигарх Игорь Коломойский впервые пришел на ежегодную встречу Ялтинской экономической стратегии, которая проходит в Киеве. Он ответил на вопрос корреспондента «Левого Берега», почему его не было с утра, когда выступал президент Владимир Зеленский.

«Я не могу появляться там, где есть Зеленский. Мне он приятен, но, может, я ему неприятен», – ответил Коломойский на вопрос корреспондента.

Коломойский также рассказал, что встреча с Зеленским в Офисе президента состоялась не по его инициативе.

«Пригласили», – сказал олигарх.

По его словам, на этой встрече не обсуждались дела парламента. И «своих» депутатов среди парламентариев у него нет, заверил бизнесмен.

В то же время известно, что на форум YES, основателем которого является другой олигарх Виктор Пинчук, Коломойский пришел в компании нардепа Игоря Палицы, члена партии «УКРОП», близкого к олигарху. Корреспонденту «Украинской Правды» Коломойский сказал, что у него «вечный мир» с Пинчуком.

Кроме того, на вопрос шеф-редактора «Левого Берега» Сони Кошкиной относительно того, присутствовал ли на этой встрече в ОП Валерий Хорошковский, Коломойский ответил отрицательно.

«Хорошковского не было», – заявил бизнесмен, отметив, что с ним не встречался, но о его возвращении в Украину знает.

Напомним, 10 сентября Офис президента сообщил, что президент Зеленский встретился в своем кабинете с Коломойским. На встрече также присутствовал ряд других лиц, в том числе первый помощник президента Сергей Шефир, глава ОПУ Андрей Богдан, премьер-министр Алексей Гончарук.

Зеленский 13 сентября заявил, что на встрече обсуждали большое количество вопросов, в том числе «Центрэнерго» и коммунальные тарифы.