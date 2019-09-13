ВидеоНовости

Коломойский объяснил, почему не появляется на мероприятиях вместе с Зеленским

Коломойский заявил, что не может появляться там, где бывает Зеленский. Олигарх впервые пришел на встречу YES.

Олигарх Игорь Коломойский впервые пришел на ежегодную встречу Ялтинской экономической стратегии, которая проходит в Киеве. Он ответил на вопрос корреспондента «Левого Берега», почему его не было с утра, когда выступал президент Владимир Зеленский.

«Я не могу появляться там, где есть Зеленский. Мне он приятен, но, может, я ему неприятен», – ответил Коломойский на вопрос корреспондента.

Коломойский также рассказал, что встреча с Зеленским в Офисе президента состоялась не по его инициативе.

«Пригласили», – сказал олигарх.

По его словам, на этой встрече не обсуждались дела парламента. И «своих» депутатов среди парламентариев у него нет, заверил бизнесмен.

В то же время известно, что на форум YES, основателем которого является другой олигарх Виктор Пинчук, Коломойский пришел в компании нардепа Игоря Палицы, члена партии «УКРОП», близкого к олигарху. Корреспонденту «Украинской Правды» Коломойский сказал, что у него «вечный мир» с Пинчуком.

Кроме того, на вопрос шеф-редактора «Левого Берега» Сони Кошкиной относительно того, присутствовал ли на этой встрече в ОП Валерий Хорошковский, Коломойский ответил отрицательно.

«Хорошковского не было», – заявил бизнесмен, отметив, что с ним не встречался, но о его возвращении в Украину знает.

Напомним, 10 сентября Офис президента сообщил, что президент Зеленский встретился в своем кабинете с Коломойским. На встрече также присутствовал ряд других лиц, в том числе первый помощник президента Сергей Шефир, глава ОПУ Андрей Богдан, премьер-министр Алексей Гончарук.

Зеленский 13 сентября заявил, что на встрече обсуждали большое количество вопросов, в том числе «Центрэнерго» и коммунальные тарифы.

Источник Левый Берег Украинская Правда
Тоже интересно
Новости

Россия не смогла оспорить юрисдикцию Гаагского арбитража по «крымскому» иску…

Новости

Глава МИД Пристайко предлагает провести выборы на оккупированной территории

Новости

В Крыму оккупанты готовят детей к воинской службе

Новости

Курс гривны побил трехлетний рекорд

Комментарии
Загружаем...
Кроме того

Россия не смогла оспорить юрисдикцию Гаагского арбитража по «крымскому» иску «Приватбанка»

Глава МИД Пристайко предлагает провести выборы на оккупированной территории

В Крыму оккупанты готовят детей к воинской службе

1 из 1 374