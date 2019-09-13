В Крыму оккупанты готовят детей к воинской службе

Оккупационные власти Крыма вопреки нормам международного гуманитарного права готовят детей к службе в вооруженных силах России.

Оккупационные власти Крыма грубо нарушая нормы международного гуманитарного права ведут подготовку детей к службе в вооруженных силах России, сообщает пресс-служба прокуратуры Автономной республики Крым.

«Подготовка детей происходит по основам военной службы в образовательных учреждениях и учебных заведениях. Детей и молодежь учат основам военных наук, пользованию огнестрельным оружием, непосредственно оказывает давление на сознание детей и молодежи. Таким образом оккупационная власть готовит пополнение числа служащих вооруженных сил РФ», – говорится в сообщении.

В ведомстве объясняют, что это нарушает нормы международного гуманитарного права, поэтому прокуратура зарегистрировала производства по заявлению ОО «Крымская правозащитная группа» по ч.1 ст. 438 УК (нарушение законов и обычаев войны). Сейчас решается вопрос определения подследственности.

Такое обучение происходит в Крыму на основе выданного 3 апреля 2015 года представителями оккупационной власти приказа «О создании Государственного бюджетного учреждения Республики Крым» Региональный центр по подготовке к военной службе и военно-патриотическому воспитанию».

Таким образом оккупанты нарушают ст. 51 Женевской конвенции №4 «О защите гражданского населения во время войны» от 12 августа 1949 года.