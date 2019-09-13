Курс гривны побил трехлетний рекорд

На этой недели продолжилась тенденция укрепления курса гривны по отношению к доллару и евро.

Национальный банк укрепил официальный курс гривны на 13 копеек, установив его на 13 сентября на уровне 24,83 гривны за доллар, говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 27,22 гривны (на 12 сентября – 27,47 гривны).

Последний раз такие котировки гривны к доллару наблюдались в августе 2016 года.

Напомним, что на этой недели курс гривны стал заметно укрепляться, после колебаний наблюдавшихся в августе.

10 сентября котировки гривны к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,95 – 24,97 гривны за доллар.

10 сентября котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,00 – 25,03 гривны за доллар.

11 сентября официальный курс гривны был установлен на уровне 24,88 гривны за доллар, а по отношению к евро – на уровне 27,47 гривны

12 сентября котировки гривны к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,85 – 24,87 гривны за доллар.

12 сентября котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,75 – 24,78 гривны за доллар.