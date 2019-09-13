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«Схемы» сообщили о возможном нарушении закона о коррупции главой СБУ Бакановым

Баканов мог нарушить закон о коррупции из-за подарка, полученного на юбилее Суркиса. Гостям дарили фоторамки Fendi стоимостью 15 тысяч гривен.

Глава Службы безопасности Иван Баканов мог нарушить статьи закона Украины «О предотвращении коррупции» из-за полученного им подарка на юбилеи соратника Виктора Медведчука Григория Суркиса, сообщает «Радио Свобода».

Журналисты «Схем» заметили, что 4 сентября гости Григория Суркиса, в том числе глава СБУ Баканов, оставляли праздник в «Интерконтинентале» с желтыми пакетами элитного бренда Fendi.

От гостей, которые также были на празднике, журналисты узнали, что было в пакетах. В частности, визитерам подарили книгу о жизненном пути именинника под названием «Эпоха Суркиса», а также – фоторамку бренда Fendi, в которую гости должны поместить оперативно распечатанную совместную с именинником фотографию.

Журналисты узнали, что на подаренных рамках был штрихкод элитного магазина в Италии. Позвонив туда, «Схемы» выяснили, что именно такую фоторамку из натуральной кожи там продают за 540 евро – это около 15 тысяч гривен.

Вместе с тем согласно отдельных статей Закона Украины «О предотвращении коррупции» глава СБУ не может принять подарок, который стоит больше, чем прожиточный минимум для трудоспособных лиц (около 2 тысяч гривен).

Таким образом, если Иван Баканов также получил в подарок фотографию с юбиляром Суркисом в рамке Fendi, которая стоит около 15 тыс. гривен, он нарушил отдельные статьи этого закона. За нарушение этих правил глава СБУ может получить штраф от 1700 до 3400 гривен и конфискацию дорогой фоторамки.

Напомним, 4 сентября Григорий Суркис отмечал 70-летний юбилей в киевской гостинице «Интерконтиненталь». На мероприятии были десятки гостей, политиков, нардепов, три президента Украины – Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко. Журналисты «Схем» также заметили бизнесмена Виктора Пинчука с супругой, сына бывшего генпрокурора Юрия Луценко Александра, экс-главу СБУ Василия Грицака, действующего главу СБУ Ивана Баканова и первого помощника президента Сергея Шефира.

По данным «Схем», около полуночи Баканов и Шефир вместе покинули «Интерконтиненталь». По данным авторов материала, за две недели до своего дня рождения Суркис приезжал в офис СБУ на Владимирской.

Позже Баканов рассказал журналистам, что был на юбилее Суркиса «как оперативный сотрудник».

Источник Радио Свобода
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