Командир пленных моряков: мы не стреляли, потому что шли с миром

Командир освобожденных из российского плена моряков рассказал, почему они не стреляли в ответ на огонь пограничников ФСБ в Керченском проливе.

Освобожденный из российского плена командира 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования Денис Гриценко говорит, что самостоятельно принимал решение не стрелять в ответ во время столкновения с российскими кораблями в Керченском проливе в 2018 году. Гриценко рассказал об этом на пресс-конференции, которую дали украинские моряки освобожденные из российского плена, передает «Украинская Правда».

«О том, почему мы не открывали огонь. Понимаете, мы шли туда не с целью применения оружия. Это был мирный переход и нормы международного морского плавания, договор между Украиной и Россией по использованию Керченского пролива были соблюдены…», – заявил Гриценко

«Эта ситуация была непредсказуема ни одной, ни другой стороной, то есть никем. Это очень нештатная ситуация. Приходилось принимать решения на месте, здесь и сейчас. И я принял такое решение», – добавил он.

Напомним, что 7 сентября в рамках обмена «35 на 35» Россия выдала Украине 24 моряков, захваченных в ноябре 2018 близ Керчи.