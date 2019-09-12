Украинцам ограничат возможность обжалования дел в Большой палате Верховного суда

Верховная Рада намерена ограничить право граждан пересматривать судебные дела в Большой палате Верховного Суда. За принятие законопроекта №1026 за основу проголосовали 262 депутата при минимально необходимых 226.

Законопроект подан президентом Владимиром Зеленским.

Законопроект вводит ограничения для подачи жалоб в Большую палату Верховного Суда: истцу будет запрещено подавать жалобу в палату, если при рассмотрении дела в судах первой или апелляционной инстанций он не заявлял о нарушении правил предметной или субъектной юрисдикции, а также если он не обосновал это нарушение наличием судебных решений Верховного Суда в составе коллегии судей другого кассационного суда по делу с подобным основанием и предметом иска в подобных правоотношениях.

Также нельзя будет подавать жалобу, если ранее Большая палата Верховного Суда выносила свое заключение по вопросу предметной или субъектной юрисдикции спора в подобных правоотношениях.

Позже стало известно, что Верховная Рада поддержала в первом чтении президентский законопроект о деятельности органов судейского управления.

За закон №1008 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления» проголосовали 238 депутатов.

Ни одна фракция, кроме «Слуги народа», не голосовала за законопроект.

«Против» голосовали фракции «Голос», «Европейская солидарность» и «Оппозиционная платформа – «За жизнь».

Речь идет об изменениях в законы «О судоустройстве и статусе судей», «Об очистки власти» и «О Высшем совете правосудия».

Документ сокращает состав Верховного Суда с 200 до 100 судей, вводит новый порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей, создает при Высшем совете правосудия комиссию добродетели и этики, расширяет список должностей, на которые распространяется люстрация.

Заместитель председателя посольства ЕС в Украине Анника Вайдеманн и посол Канады в Украине Роман Ващук раскритиковали ряд положений законопроекта №1008 о внесении изменений в законы о деятельности органов судейского управления, сообщало агенстство «Интерфакс-Украина».

«Мы приветствуем намерение парламента и правительства относительно быстрого продвижения реформ судебной власти и прокуратуры. Мы также приветствуем ваши планы по расширению роли международных экспертов в процессе отбора судей и контроля этики, что зарекомендовало себя как эффективный инструмент в отборе судей Высшийего антикоррупционного суда», – говорится в письме послов на имя руководителей парламентских комитетов по вопросам правовой политики Ирины Венедиктовой и по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского.

В то же время, отмечая недостатки законопроекта №1008 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления», внесенного в парламент президентом Украины Владимиром Зеленским, дипломаты указали на беспочвенность сокращение количества судей Верховного Суда и применения люстрации к членам Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).

«Любое уменьшение количества судей Верховного Суда должно основываться на тщательном анализе его текущей структуры, нагрузки и юрисдикции. Расширение процессуальных фильтров и оптимизация структуры суда способстовали бы уменьшению его нагрузки и, следовательно, позволили бы в дальнейшем сократить количество судей, одновременно соблюдая международные стандарты независимости судебной власти. Перезагрузка Высшей квалификационной комиссии судей и создание новой комиссии по этике и доброчестности будет оставаться неэффективным, если не будет перезапущен Высший совет правосудия», – считают послы.

Они обратили внимание на то, что роль международных экспертов в процессе оценки судей не должна быть формальной, а ограничение выбора экспертов только предназначенными членами Общественного совета международных экспертов может быть неприемлемым для международных организаций.

Послы ЕС и Канады также призвали тщательно разработать и внести законопроект №1032 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры».

Речь идет о положении относительно прозрачности и подотчетности генерального прокурора, что будет отвечать расширению полномочий, которые будут полагаться исключительно на генпрокурора, для обеспечения эффективности выполнения этих полномочий и их соответствия европейским стандартам и конституционным принципам.

Напомним, что Высший совет правосудия считает, что отдельные положения законопроекта о деятельности органов судейского управления (№1008) вызывают предостережения и ставят под сомнение гарантии независимости судебной ветви власти.