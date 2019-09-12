Ирину Геращенко могут отстранить от участия в заседаниях Верховной Рады

Регламентный комитет Рады рекомендовал отстранить Геращенко от работы на 5 заседаний. Депутат назвала «слуг народа» – «зелеными человечками», а Разумкова попросила «успокоить свой югенд» после отключения микрофона.

Регламентный комитет Верховной Рады рекомендовал отстранить депутата фракции «Европейская Солидарность» Ирину Геращенко от участия в следующих пяти пленарных заседаниях парламента, сообщает телеканал «Espreso.TV».

За это решение проголосовали 6 членов комитета, против 5, воздержались – 3.

Согласно закону Украины о регламенте Верховной Рады, комитет может рекомендовать, а Рада – без рассмотрения проголосовать за лишение депутата права на участие в пленарных заседаниях.

Подобная санкция применяется крайне редко.

В 2015 году регламентный комитет рекомендовал лишить Олега Барну права на посещение пленарных заседаний после того, как он вынес с трибуны премьер-министра Арсения Яценюка. На голосование парламента этот вопрос не выносился.

Геращенко сегодня вызвали на заседание регламентного комитета для обсуждения ее выступления с трибуны парламента 10 сентября.

Во время своего выступления депутат сравнила оккупантов («зеленых человечков») в Крыму с представителями «Слуги народа». После этого Геращенко выключили микрофон, а спикер Дмитрий Разумков заявил о недопустимости подобных сравнений. Нардепы от «ЕС» заблокировали трибуну, а сама Ирина попросила Разумкова «успокоить свой югенд».