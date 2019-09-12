Фракция «Слуга народа» не смогла отменить советские законы в Украине

Рада отказалась поддержать законопроект об отмене действие советских законов на территории Украины. Монокоалиция начала давать осечки, не поддерживая единогласно инициативы своих депутатов.

Верховная Рада на заседании в четверг отклонила предложение «Слуги народа» отменить действие законов и актов советского периода на территории Украины. За соответствующий законопроект №1075 в четверг проголосовали 214 народных депутатов. Кнопку «за» нажали только 210 представителей «Слуги народа» из 251 и четверо внефракционных депутатов, сообщается на сайте Верховной Рады.

Парламент девятого созыва впервые отклонил законопроект.

Депутатам было предложено отменить все советское законодательство за небольшим исключением. Под него должны были попасть Декларация о государственном суверенитете Украины от 16 июля 1990 года; Акт провозглашения независимости Украины от 24 августа 1991 года; акты, касающиеся административно-территориального устройства и государственной границы (например, решение о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР); акты, которыми дается согласие на обязательность международных договоров, подписанных Украинской ССР; акты организационно-распорядительного характера; индивидуальные акты.

Также предполагалось, что до 30 сентября 2020 года сохранят действие Жилищный кодекс УССР и Кодекс об административных правонарушениях, а также связанные с ними подзаконные нормативно-правовые акты.

Еще девять советских законов должны были бы применяться до принятия аналогов:

√ о приоритетности социального развития села и АПК в народном хозяйстве;

√ о правовом режиме территории, которая подверглась радиоактивному загрязнению в результате Чернобыльской катастрофы;

√ о защите прав потребителей;

√ об основах социально защищенности лиц с инвалидностью в Украине;

√ о реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов;

√ о свободе совести и религиозных организаций;

√ о внешнеэкономической деятельности;

√ об охране окружающей природной среды;

√ об индексации денежных доходов населения.

Напомним, с 2017 года в Украине потеряли силу акты санитарного законодательства СССР.